Yuk Wing Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Unternehmen Yuk Wing zeigt laut aktuellen Kennzahlen eine unterbewertete Aktie im Vergleich zur Maschinenbranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,73 einen Wert unter dem Durchschnitt von etwa 26 Prozent darstellt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Yuk Wing eine Performance von -40,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -10,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -30,12 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor war die Rendite mit -8,67 Prozent im letzten Jahr höher als die von Yuk Wing, die um 31,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Die Dividendenrendite von Yuk Wing liegt bei 0 Prozent, was 6,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yuk Wing zeigen eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung wird Yuk Wing daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.