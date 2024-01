Yuk Wing Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können erheblichen Einfluss auf die Einschätzung von Aktien haben. Für Yuk Wing ergibt sich in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien eine neutrale Bewertung aufgrund einer mittleren Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Yuk Wing in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 20,53 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Yuk Wing zeigt eine neutrale Bewertung aufgrund eines Werts von 50 für den 7-Tage-Zeitraum. Für 25 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht" aufgrund des RSI25-Werts von 73,53. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Yuk Wing mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,7 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Maschinen"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 47,23, was zu einer Unterbewertung von 29 Prozent führt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.