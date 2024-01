Yuk Wing Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Yuk Wing wird sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 78,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yuk Wing-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Yuk Wing auf 25-Tage-Basis überkauft ist (Wert: 86,36), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 6,34) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Yuk Wing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yuk Wing in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deuten darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Yuk Wing unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yuk Wing-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt negativ abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,13 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 HKD liegt, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt (-13,64 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yuk Wing daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.