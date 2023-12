Yuk Wing Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Yuk Wing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Yuk Wing um 22,28 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,78 Prozent). Im Bereich Maschinen beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -3,46 Prozent, und Yuk Wing liegt aktuell 22,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Yuk Wing liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 100, was ebenfalls als überkauft bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuk Wing liegt bei 33, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche (KGV von 47,46) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Yuk Wing unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yuk Wing. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Häufigkeit der Diskussionen über Yuk Wing war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.