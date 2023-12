Yuk Wing Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Yuk Wing schüttet auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,31 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,31 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Yuk Wing hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. In den sozialen Medien konnte keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt werden, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Yuk Wing daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yuk Wing derzeit eine schlechte Wertentwicklung aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,13 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,103 HKD um -20,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,12 HKD, was einer Abweichung von -14,17 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Yuk Wing daher in der technischen Analyse ein Rating von "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuk Wing bei 33,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,53 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.