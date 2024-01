Yueyang Xingchang Petro-Chemical Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Grundlage für die technische Analyse. In Bezug auf Yueyang Xingchang Petrochemical betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 96,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yueyang Xingchang Petrochemical in diesem Bereich also eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,92 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Aktienkurs von Yueyang Xingchang Petrochemical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,89 Prozent erzielt, was 7,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Aktie eine Unterperformance von 7,55 Prozent auf. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,92 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,83 CNH lag, was einem Unterschied von -11,05 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie in der charttechnischen Analyse von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Yueyang Xingchang Petrochemical aufgrund der genannten Kriterien eine negative Bewertung und weist in verschiedenen Bereichen eine Unterperformance auf.