Yueyang Xingchang Petro-Chemical Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der gleitende Durchschnittskurs der Yueyang Xingchang Petrochemical beläuft sich mittlerweile auf 19,45 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,41 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,35 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 18,79 CNH, was die Aktie mit -2,02 Prozent Abstand zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für die Yueyang Xingchang Petrochemical ergibt sich ein RSI von 63,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 58,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Yueyang Xingchang Petrochemical Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,19 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral".

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche erzielte die Yueyang Xingchang Petrochemical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,23 Prozent, was eine Underperformance von -1,31 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 1,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.