Yueyang Xingchang Petro-Chemical Aktie: Es gibt was neues!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Yueyang Xingchang Petrochemical liegt mit einem Wert von 54,87 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Das durchschnittliche KGV der Branche "Chemikalien" beträgt 0, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Yueyang Xingchang Petrochemical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -14,89 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,56 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Yueyang Xingchang Petrochemical daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.