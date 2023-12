Yueyang Forest, Paper Aktie: Was wird das noch werden?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Yueyang Forest & Paper in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befassten. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Aktie (6,08 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,76 CNH) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6,41 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Yueyang Forest & Paper in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 10,52 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.