Yueyang Forest, Paper Aktie: Endlich geschafft?

Die Aktie von Yueyang Forest & Paper hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,67 CNH erzielt. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,89 CNH, was einem Unterschied von -11,69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,34 CNH liegt mit einem Unterschied von -7,1 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Yueyang Forest & Paper insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yueyang Forest & Paper für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,59 Prozent erzielt, was 17,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Überperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.