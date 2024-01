Yuexiurvices Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Yuexiu Services-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Handelstage, der bei 43,56 liegt. Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt daher ein "Neutral"-Rating für die Yuexiu Services-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yuexiu Services in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Yuexiu Services festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,04 HKD für den Schlusskurs der Yuexiu Services-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,62 HKD, was einem Unterschied von -13,82 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Yuexiu Services-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.