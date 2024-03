Yuexiu Transport Infrastructure Aktie: Wohin geht die Reise?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,29 liegt die Aktie von Yuexiu Transport Infrastructure unter dem Branchendurchschnitt von 14,04, was einer Unterbewertung von 20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten hat Yuexiu Transport Infrastructure eine Performance von 4,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um -2,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,5 Prozent im Branchenvergleich für Yuexiu Transport Infrastructure. Im Vergleich zu dem durchschnittlichen Rückgang von -6,86 Prozent im "Industrie"-Sektor lag die Aktie 11,3 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividende von Yuexiu Transport Infrastructure beträgt 5,73 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (7,69 %) niedriger ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung bei der Kommunikation über Yuexiu Transport Infrastructure. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion aufgrund der unveränderten Diskussionen in den sozialen Medien.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Yuexiu Transport Infrastructure aufgrund der unterbewerteten fundamentale Kriterien und der positiven Performance ein "Gut"-Rating, während die niedrigere Dividende und das neutrale Sentiment in den sozialen Medien zu einer "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung führen.