Yuexiu Transport Infrastructure Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Dividendenrendite von Yuexiu Transport Infrastructure beträgt derzeit 6,17 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In fundamentalen Aspekten wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,23 gehandelt wird, während das Branchen-KGV bei 13,98 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche verzeichnete Yuexiu Transport Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,88 Prozent, was einer Outperformance von +10,02 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 16,65 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI für Yuexiu Transport Infrastructure liegt bei 40,91, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 48,02 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.