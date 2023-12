Yuexiu Transport Infrastructure Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Yuexiu Transport Infrastructure liegt bei 56,86, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 40,77 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Yuexiu Transport Infrastructure in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,41 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche sind im Durchschnitt um 10,45 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Yuexiu Transport Infrastructure um 11,96 Prozent besser abgeschnitten hat. Im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine Rendite von -1,87 Prozent verzeichnete, lag die Yuexiu Transport Infrastructure um 24,28 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yuexiu Transport Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,14 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,28 HKD weicht somit um +3,38 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,11 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,14 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yuexiu Transport Infrastructure-Aktie damit eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Yuexiu Transport Infrastructure eine Dividendenrendite von 6,17 % auf, was 2,02 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.