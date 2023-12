Verkkokauppa.com Oyj Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Verkkokauppa. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 46,67 Punkte, was bedeutet, dass Verkkokauppa neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI-Wert von 41,55 führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 85,5 und ist damit um 270 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 23 für die Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Aus fundamentaler Sicht erhält Verkkokauppa daher eine schlechte Bewertung, da die Aktie als überbewertet erscheint.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Verkkokauppa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -2,87 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,51 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie neutral bewertet wird, da Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Verkkokauppa-Aktie damit ein "Neutral"-Rating.