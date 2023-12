Yuexiu Transport Infrastructure Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Yuexiu Transport Infrastructure hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche (−3,78 Prozent) eine Überrendite von 15,66 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,45 Prozent, wobei Yuexiu Transport Infrastructure aktuell 11,43 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Yuexiu Transport Infrastructure über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Yuexiu Transport Infrastructure in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Yuexiu Transport Infrastructure aktuell bei 4,12 HKD, was eine Einstufung als "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,29 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,13 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von +2,88 Prozent und damit ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Yuexiu Transport Infrastructure in den Diskussionsforen und Meinungspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie die Einschätzung "Neutral" einbringt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".