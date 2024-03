Yuexiu Property Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Yuexiu Property liegt bei 76,92, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 50,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Yuexiu Property können auch über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Einstufung als "Neutral" für Yuexiu Property.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Yuexiu Property auf 7,51 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,81 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -35,95 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 5,2 HKD, was zu einem Abstand von -7,5 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" für Yuexiu Property.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yuexiu Property. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.