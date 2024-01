Yuexiu Property Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Yuexiu Property-Aktie hat in den letzten Handelstagen einen starken Abwärtstrend verzeichnet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abstand von -38,08 Prozent zum aktuellen Kurs hat. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -20,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Basierend auf dieser einfachen Charttechnik erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt eine negativere Stimmung wider, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet, zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI für 7 Tage ist neutral, während der RSI für 25 Tage signalisiert, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Yuexiu Property-Aktie auf Basis des RSI mit "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend spiegeln die verschiedenen Analysen eine insgesamt negative Bewertung der Yuexiu Property-Aktie wider, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Anlegerstimmung und RSI. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.