Yuexiu Property Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Yuexiu Property-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,97 HKD, während der aktuelle Kurs bei 5,43 HKD liegt, was einer Abweichung von -39,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,88 HKD über dem aktuellen Kurs von 5,43 HKD, was einer Abweichung von -21,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Yuexiu Property-Aktie einen Wert von 88,71 für den RSI7 und 69,53 für den RSI25. Diese Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sechs Tagen auf rot und kaum positiven Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Die verstärkten negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch Yuexiu Property eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Insgesamt wird die Yuexiu Property-Aktie aus verschiedenen Perspektiven mit einer "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertung versehen.

