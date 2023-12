Yuexiu Property Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ermöglicht die Analyse der Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Yuexiu Property liegt bei 68,97, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71 für die Yuexiu Property an, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln überwiegend negative Meinungen über die Yuexiu Property wider. In den letzten Wochen dominierten negative Themen die Kommentare, was zu der Bewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in letzter Zeit keine klare Veränderung gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yuexiu Property mit -34,99 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal liefert. Gleichzeitig weist der GD50 einen Kurs von 7,34 HKD auf, was einem Abstand von -17,98 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie der Yuexiu Property in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.