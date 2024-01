Yuexiu Property Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse der Yuexiu Property-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt (9,08 HKD) deutlich, da der letzte Schlusskurs (5,76 HKD) um 36,56 Prozent darunter liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,1 HKD) liegt mit einem Schlusskurs von 5,76 HKD um 18,87 Prozent darüber, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 69,37 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt mit 73,32 Punkten an, dass die Yuexiu Property-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung. Jedoch ist die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.