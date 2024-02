Yuexiu Property Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, um Aufwärts- und Abwärtsbewegungen zu quantifizieren. Der RSI der Yuexiu Property liegt bei 41,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 49, was ebenfalls eine "Neutral" Bewertung ergibt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Yuexiu Property-Aktie auf Basis des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich der Yuexiu Property-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.