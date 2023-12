Yue Yuen Industrial Holdings Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Yue Yuen Industrial hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -3,21 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 24,49 Prozent, wobei Yue Yuen Industrial mit 27,7 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yue Yuen Industrial-Aktie liegt bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 50,52 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Yue Yuen Industrial basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen über Yue Yuen Industrial in sozialen Medien zeigen keine eindeutige Stimmung rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Yue Yuen Industrial eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.