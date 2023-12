Yue Yuen Industrial Holdings Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für die Yue Yuen Industrial-Aktie beträgt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage 75,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Yue Yuen Industrial ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yue Yuen Industrial einen aktuellen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende hat Yue Yuen Industrial derzeit eine Dividendenrendite von 10,06 Prozent, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt +3.