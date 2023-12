Yue Yuen Industrial Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Yue Yuen Industrial beträgt das aktuelle KGV 9. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 37. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Yue Yuen Industrial somit unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yue Yuen Industrial-Aktie hat einen Wert von 45, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,52). In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yue Yuen Industrial.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Yue Yuen Industrial-Aktie ein Durchschnitt von 10,17 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,01 HKD (-11,41 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 8,92 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,01 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Diskussionen rund um Yue Yuen Industrial auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge, überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Yue Yuen Industrial sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.