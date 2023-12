Garmin Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Orexo":

Garmin erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Garmin. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 120 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -4,86 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung zu Garmin war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in den sozialen Medien. Es gab jedoch auch überwiegend positive Themen in den letzten Tagen. Insgesamt ermöglicht die Anleger-Stimmung eine neutrale Einstufung, wobei 7 positive und 1 negative Signale herausgefiltert wurden.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Garmin liegt bei 39,52, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 19,46 ein Indikator für eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Langzeitanalyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Garmin war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt.