Yue Yuen Industrial Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Dividendenrendite der Yue Yuen Industrial-Aktie beträgt 11,02 Prozent, was 4,76 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,63 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,76 HKD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -19,42 Prozent, weshalb die Aktie als "schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,34 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird diese Kriterium als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Yue Yuen Industrial daher ein "neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "neutral" Einstufung.