Yue Kan Holdings Ltd Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Tian Cheng-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,36 HKD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,147 HKD liegt, was einem Abstand von -59,17 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,18 HKD, was einer Differenz von -18,33 Prozent und ebenfalls einem "schlecht"-Signal für die Tian Cheng-Aktie entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "schlecht"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Tian Cheng zeigt sich aktuell eine "neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt weder stark positive noch negative Themen rund um Tian Cheng diskutiert hat.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Tian Cheng, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vorliegt. Weder gab es Auffälligkeiten in der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tian Cheng-Aktie auf kurzfristiger Basis als "überkauft" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 67,24 liegt. Insgesamt erhält die Tian Cheng-Aktie also eine "schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.