Yue Da Mining Holdings Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird als normal angesehen. Der RSI von Yue Da liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Yue Da in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Yue Da zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb der Faktor als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Yue Da.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Yue Da derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 0,13 HKD, was einer Abweichung von +96,15 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,23 HKD und weicht um +10,87 Prozent vom Aktienkurs ab. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung von "Gut" für Yue Da.

In den letzten beiden Wochen wurde Yue Da von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamtbewertung "Neutral".