Yue Da Mining Holdings Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die technische Analyse der Yue Da ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,1 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,173 HKD) um +73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,13 HKD ergibt eine Abweichung von +33,08 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yue Da. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen zu dem Unternehmen entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating, da über Yue Da nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Yue Da in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Yue Da. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist Yue Da jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie daher in verschiedenen Aspekten als "Gut" und "Neutral" eingestuft.