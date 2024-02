Yucho Ginko Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Japan Post Bank-Aktie wird von Analysten positiv bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1226,13 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1502,5 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +22,54 Prozent. Die kurzfristige Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +8,17 Prozent. Auf Basis der einfachen Charttechnik erhält die Japan Post Bank-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Japan Post Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Japan Post Bank von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Japan Post Bank liegt bei 52,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,22 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Japan Post Bank-Aktie.