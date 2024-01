Yucho Ginko Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei der Japan Post Bank liegt der RSI bei 53,85, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 48,28 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Japan Post Bank haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies wird anhand der sozialen Medien analysiert, in denen eine Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt wird. Da keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie der Japan Post Bank geäußert wurden. In den letzten Tagen gab es keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Japan Post Bank derzeit 1,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "neutralen" Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 als "schlecht" eingestuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" bewertet.