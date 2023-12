Yucho Ginko Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Japan Post Bank-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 44,83 liegt. Auch hier ist die Japan Post Bank weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen rund um die Japan Post Bank auf Plattformen der sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, und die überwiegend neutralen Themen führen zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Japan Post Bank bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei der Japan Post Bank in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral". Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Japan Post Bank-Aktie beträgt 23,94 JPY, was zu einer deutlichen Abweichung von -62,61 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,95 JPY führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,64 JPY, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,59 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt wird die Japan Post Bank daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.