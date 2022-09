Mit Yubii Home smart Energie sparen / Das Smart Home System von Nice hilft, Kosten einzusparen und die Umwelt zu schonen

Oderzo (Italien)/ Schlierbach (Deutschland) (ots) -Viele Menschen möchten ihren Energieverbrauch spürbar reduzieren: Um die Umwelt zu schützen, aber auch als Reaktion auf die immer stärker steigenden Energiekosten. Mit dem Smart Home System Yubii Home (https://www.yubiihome.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) und einer breiten Auswahl moderner Sensoren lässt sich das im eigenen Zuhause einfach und zeitnah realisieren und gleichzeitig ein optimales Raumklima schaffen.Nice (https://www.niceforyou.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania), ein weltweit führender Anbieter von Haus- und Gebäudemanagement- sowie Sicherheitslösungen, bietet mit Yubii Home (https://www.yubiihome.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) eine komplett kabellose Smart Home Lösung. Bei der Installation sind keine Renovierungsarbeiten erforderlich, und das System kann jederzeit nachgerüstet werden. Funkantriebe, Empfänger und Sensoren der Marken Nice (https://www.niceforyou.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) und elero können ebenfalls in das Smart Home System eingebunden werden. So wird der komplette Sicht- und Sonnenschutz smart gesteuert. Yubii Home (https://www.yubiihome.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) ist darüber hinaus über Z-Wave® mit mehr als 3.000 Produkten anderer Hersteller kompatibel."Sowohl in Sachen Umweltschutz als auch in finanzieller Hinsicht sollten wir versuchen, möglichst viel Energie einzusparen. Das Yubii Smart Home System (https://www.yubiihome.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) hilft dabei und bringt gleichzeitig einen Vorteil hinsichtlich Komfort und Wohlbefinden", erklärt Christoph Benz, Produktmanager bei der Geschäftseinheit elero - Nice Sun Shading Solutions. "Das gesamte System ist sowohl bei der Installation als auch bei der Nutzung sehr benutzerfreundlich. So können selbst Menschen, die nicht sehr technikaffin sind, von den Vorteilen profitieren."Stromsparen mit intelligenten SensorenBrennt im Bad mal wieder das Licht, ohne dass jemand im Raum ist? Gerade bei Familien mit Kindern ein häufiges Szenario, das enormes Energiesparpotenzial hat. Der Sensor Nice Motion-Control erkennt Bewegungen und misst gleichzeitig Temperatur und Lichtintensität. Verbunden mit dem Gateway Yubii Home (https://www.yubiihome.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) lassen sich damit alle Lampen im Haus beispielsweise so steuern, dass sie beim Betreten eines Raums automatisch eingeschaltet werden und aus, wenn die letzte Person ihn verlässt. Außerdem können Nutzer:innen automatisierte Abläufe und Szenen mit verschiedenen Lichtstimmungen programmieren, die sich per Knopfdruck aktivieren lassen. Nice On/Off-Control steuert Haushaltsgeräte und bindet sie in automatische Abläufe ein, zudem erfasst die Steuerung den Stromverbrauch elektrischer Geräte und enttarnt dadurch verborgene Stromfresser.Perfektes RaumklimaMit einem Thermostatventil wie Nice Heat-Control in Kombination mit einem Temperatursensor lässt sich ein smartes Heizmanagement einrichten, bei dem die Raumtemperatur automatisch geregelt und ein Zeitplan für die ganze Woche verwaltet werden kann. Eine Automatisierung von Rollläden, Jalousien und Markisen mit Antrieben, Funkempfängern und Sensoren von elero und Nice (https://www.niceforyou.com/de?utm_source=Online-Publication&utm_medium=CS&utm_campaign=PR-Germania) leisten einen entscheidenden Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes. Die Räume werden beispielsweise bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer verschattet, um ein Aufheizen zu verhindern, während sie im Winter bei Sonnenuntergang schließen, um die Heizwärme im Haus zu halten. Der Kontaktsensor Nice Door/Window-Control erkennt, ob Fenster oder Türen geöffnet sind und regelt in diesem Fall die Heizung herunter. Lüftung und Heizung lassen sich so automatisch an persönliche Bedürfnisse anpassen und sogar aus der Ferne verwalten.Weitere Informationen zu Yubii: www.yubiihome.comAnbieter, die bei der Umsetzung helfen, finden Interessierte unter www.elero.de/haendlersuche (https://www.elero.de/de/kontakt/haendlersuche?utm_source=Online_Publication&utm_medium=PR&utm_campaign=PR-Germany)NiceNice wurde in den frühen 1990er Jahren gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Haus- und Gebäudemanagement- sowie Sicherheitslösungen. Zum umfassenden Angebot der Unternehmensgruppe zählen integrierte Automatisierungslösungen für Tore, Garagentore, Sonnenschutz, Parksysteme, drahtlose Alarmsysteme und Gebäudesicherheit für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude sowie intelligente und vernetzte Geräte und Systeme für private wie gewerbliche Anwendungen, Sicherheit und Zugangskontrolle, künstliche Intelligenz (KI), Gesundheit und Wellness, Steuerung und Audio/Video. Nice hat einen strategischen Plan für die Expansion und den Ausbau des Produktportfolios und der vernetzten Plattformen erstellt und in Gang gesetzt. Nice will auch weiterhin eine breite Palette anpassbarer, benutzerfreundlicher Optionen für den Endverbraucher bieten und strebt eine Stärkung und Expansion in Märkten mit hohem Wachstumspotenzial an. Nice beschäftigt in über 15 Forschungs- und Entwicklungszentren und 13 Werken auf fünf Kontinenten mehr als 3.000 Mitarbeiter, die über fundiertes Fachwissen und unterschiedliche kulturelle Hintergründe verfügen und Partner und Kunden in über 100 Ländern weltweit betreuen.Weitere Informationen finden Sie unter www.niceforyou.com.elero - Nice Sun Shading Solutionselero - Nice Sun Shading Solutions, mit Sitz in Schlierbach bei Stuttgart, ist einer der weltweit größten Hersteller von elektrischen Antrieben und Steuerungen für Rollläden und Sonnenschutzsysteme und verfügt über eine eigene Produktlinie für elektrische Linearantriebe. elero ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nice. Die beiden Unternehmen bieten Innovation und Design für die Steuerung von Sonnenschutz und Tageslicht im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, und das Produktportfolio gehört zu den umfangreichsten auf dem Markt. elero-Lösungen sind bekannt für ihre hohen Qualitätsstandards - Made in Germany.Weitere Informationen finden Sie unter www.elero.dePressekontakt:Wächter PR GmbHTanja GottwaldLindwurmstraße 88D-80337 MünchenTel: +49 (0)89 7472 42-75t.gottwald@waechter.teamOriginal-Content von: Nice, übermittelt durch news aktuell