Yuanlongping Agriculture High-Tech Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Yuan Longping High-tech Agriculture diskutiert. Anleger diskutierten an acht Tagen hauptsächlich positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Yuan Longping High-tech Agriculture haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Yuan Longping High-tech Agriculture liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,73) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") konnte die Aktie von Yuan Longping High-tech Agriculture im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,69 Prozent erzielen, was 10,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -0,67 Prozent, und Yuan Longping High-tech Agriculture liegt aktuell 10,37 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.