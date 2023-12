Yuanlongping Agriculture High-Tech Aktie: So nicht zu erwarten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuan Longping High-tech Agriculture liegt bei 296, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yuan Longping High-tech Agriculture-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,6 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,99 CNH, was einer Abweichung von -10,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,82 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,57 Prozent führt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yuan Longping High-tech Agriculture eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Yuan Longping High-tech Agriculture mit einem Wert von 89,47 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein überkaufter Wert von 72, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".