Yuanlongping Agriculture High-Tech Aktie: Finger Weg!

Yuan Longping High-tech Agriculture: Fundamentale Analyse zeigt neutrale Bewertung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuan Longping High-tech Agriculture liegt bei 296, was im Vergleich zum Branchenwert von 0 als durchschnittlich einzustufen ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche mit einer Dividende von 0 % unterdurchschnittlich ab. Der Branchendurchschnitt liegt bei 1,65 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung der Aktienkurs-Performance zeigt sich, dass Yuan Longping High-tech Agriculture in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,69 % erzielt hat. Im Vergleich dazu sind andere Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich um -4,72 % gefallen. Dies führt zu einer Outperformance von +14,41 % für Yuan Longping High-tech Agriculture, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung des aktuellen überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers. Der 7-Tage-RSI von Yuan Longping High-tech Agriculture liegt bei 86,84 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen einen neutralen Zustand an und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt die fundamentale Analyse eine neutrale Bewertung für Yuan Longping High-tech Agriculture, wobei die Dividende und der RSI zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung führen.