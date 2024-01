Yuanda China Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Yuanda China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,52 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 56,43 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -5,57 Prozent, wobei Yuanda China aktuell 57,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yuanda China, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Yuanda China weist einen KGV-Wert von 3,88 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 47,22 eine deutliche Unterbewertung darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Yuanda China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, mit einer Differenz von 6,32 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,32 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.