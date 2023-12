Yuan Heng Gas Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Yuan Heng Gas somit ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Energie-Sektor ergibt sich eine Rendite von -85,5 Prozent im vergangenen Jahr, was 73,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -12,17 Prozent, was deutlich über der Rendite von Yuan Heng Gas liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Yuan Heng Gas-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -32,5 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Unterschied von -10 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In puncto Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 9, was 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.