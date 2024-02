Yuan Heng Gas Aktie: Das ist ein Knall!

Das chinesische Unternehmen Yuan Heng Gas weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 8,32 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien präsentiert sich Yuan Heng Gas mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 30 Prozent. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine positive Bewertung auf dieser Grundlage.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Energie-Sektor weist Yuan Heng Gas eine Rendite von -59,8 Prozent auf, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Yuan Heng Gas sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend negative Abweichungen aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,07 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 HKD liegt, was einer Abweichung von -42,86 Prozent entspricht. In ähnlicher Weise liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,05 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 HKD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Yuan Heng Gas insgesamt eine negative Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Yuan Heng Gas im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch in verschiedenen Kategorien schlechter abschneidet und daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.