Yuan Heng Gas Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Yuan Heng Gas wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Yuan Heng Gas eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yuan Heng Gas. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Yuan Heng Gas im letzten Jahr eine Rendite von -83,82 Prozent erzielt, was 77,94 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -5,88 Prozent, und Yuan Heng Gas liegt aktuell 77,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.