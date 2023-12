YuanShengTai Dairy Farm Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Yuanshengtai Dairy Farm zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs auf 0,14 HKD gestiegen ist, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,123 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,14 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,12 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet die Yuanshengtai Dairy Farm eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,64 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten ist die Yuanshengtai Dairy Farm im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25,44 liegt, was einem Abstand von 65 Prozent zum Branchen-KGV von 72,28 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen.