YuanShengTai Dairy Farm Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yuanshengtai Dairy Farm in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Yuanshengtai Dairy Farm diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat Yuanshengtai Dairy Farm in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,63 Prozent gezeigt, da sie um -45,33 Prozent gefallen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -12,7 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -13,62 Prozent im "Verbrauchsgüter"-Sektor in den letzten 12 Monaten lag die Rendite von Yuanshengtai Dairy Farm um 31,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,123 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Yuanshengtai Dairy Farm somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,5 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Aktie. In Summe wird Yuanshengtai Dairy Farm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt Yuanshengtai Dairy Farm mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,65 %) niedriger. Die Differenz beträgt 3,65 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.