Yu Tak Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite von Yu Tak beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Yu Tak mit einer Rendite von 42,86 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -12,12 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yu Tak-Aktie von 0,039 HKD um 30 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,04 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Yu Tak-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yu Tak liegt bei 85,71, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 42,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Yu Tak.