Yu Tak Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Yu Tak hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,39 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +32,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche darstellt. Insgesamt zeigt sich eine deutliche Überperformance in der Software-Branche sowie im "Informationstechnologie"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Yu Tak bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,26 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yu Tak derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes bei 0,03 HKD liegt und der Kurs der Aktie um +40 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,04 HKD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Zeitraum führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yu Tak liegt bei 25, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 53,03 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt kann die Gesamteinschätzung als "Gut" bezeichnet werden.