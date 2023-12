Yu Tak Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Yu Tak hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche lediglich um 0,48 Prozent gestiegen sind. Dies stellt eine Outperformance von +74,52 Prozent im Branchenvergleich für Yu Tak dar. Des Weiteren verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -10,14 Prozent im letzten Jahr, wobei Yu Tak um 85,14 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Yu Tak ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, ergibt sich für die Yu Tak-Aktie auf Basis des RSI der letzten 7 Tage ein Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liefert ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da Yu Tak auf dieser Grundlage weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 57,69). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Yu Tak.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yu Tak aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 Prozent in der "Software"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yu Tak-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD liegt, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,042 HKD um +40 Prozent abweicht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein Wert von 0,04 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent) liegt und daher ein "Neutral"-Rating für Yu Tak darstellt.

Insgesamt wird Yu Tak basierend auf den genannten Analysen ein "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich, ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den Relative Strength Index und ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Dividende zugeschrieben. Die technische Analyse führt zu einem "Gut"-Rating für die Yu Tak-Aktie.