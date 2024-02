Yu Tak Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Sodexo":

Die Yu Tak-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,041 HKD, was einem Unterschied von +36,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse werden sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Letzterer liegt aktuell bei 0,04 HKD, was einem Anstieg von +2,5 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Yu Tak für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Yu Tak beträgt 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 44,44 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Yu Tak zeigen keine klare Tendenz. Die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel waren überwiegend neutral in den vergangenen Tagen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Yu Tak-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,67 Prozent erzielt, was 48,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -17,48 Prozent, wobei Yu Tak aktuell um 44,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut".