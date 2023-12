Yu Tak Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es bei Yu Tak keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder im Buzz. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage der Auswertung bilden, keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yu Tak daher für diesen Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Hier zeigt sich eine Abweichung von +36,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich nur eine Abweichung von +2,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Yu Tak neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Yu Tak insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Yu Tak, ergibt sich jeweils eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI (40 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,73) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Yu Tak in diesem Punkt der Analyse. Somit wird Yu Tak unterm Strich mit "Neutral" für diesen Aspekt bewertet.