Yu Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Yu gab es weder positive noch negative Themen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Yu in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yu-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,1). Daher erhält Yu auch für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Yu-Aktie bei 132,63 Prozent, was mehr als 114 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite mit 114,25 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.