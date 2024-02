Yu Aktie: Eine Gewinnchance?

Yu: Anleger-Stimmung bleibt neutral

In den letzten zwei Wochen wurde Yu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Yu wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Yu in den letzten 12 Monaten eine Performance von 132,63 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +129,83 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat Yu eine Überperformance von 129,83 Prozent erzielt. Daher erhält Yu ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yu-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass Yu weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Yu damit ein "Gut"-Rating.